Bayerische Robotik-Meisterschaft: Bayreuth und Wunsiedel im Finale

Seit dem Sommersemester gibt es die Möglichkeit an der Hochschule Hof einen neuen Masterstudiengang zum Thema Robotik zu belegen. Einige beschäftigen sich schon in ihrer Schulzeit damit. Die besten Teams treten heute im Finale der Bayerischen Robotik-Meisterschaft der Realschulen in Amberg an. Mit dabei sind auch zwei Mannschaften aus Oberfranken, die sich zuvor im Regionalentscheid durchgesetzt haben. Die Johannes-Kepler-Realschule in Bayreuth und die Siegmund-Wann-Realschule in Wunsiedel zeigen in zwei Runden, was sie in Sachen Roboterbau und Programmieren draufhaben.