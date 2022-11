Bayerische Landesstiftung: Über eine halbe Million Euro für AWO-Einrichtung in Selb

Soziale Einrichtungen oder unter Denkmalschutz stehende historische Sehenswürdigkeiten.

Dafür gibt es Fördermittel von der Bayerischen Landesstiftung. Gelder fließen auch in die Euroherz-Region, teilt der Landtagsabgeordnete für Wunsiedel und Kulmbach, Rainer Ludwig (Freie Wähler), mit.

500.000 Euro gehen dafür nach Selb. Hier entsteht der Ersatzneubau des AWO Sozialzentrums Marie Bauer. In der Einrichtung gibt es Angebote für Senioren mit unterschiedlichem Pflegebedarf. Neben vollstationären Plätzen gibt es auch Plätze für Kurzzeit- und Verhinderungspflege sowie für die Krankenhausnachsorge.

Der Landkreis Wunsiedel bekommt außerdem gut 21.000 Euro für die Sanierung der einsturzgefährdeten Natursteinmauern der Stadtmauer in Wunsiedel.

Private Antragsteller im Landkreis Wunsiedel haben für die Sanierung von historisch wertvollen Gebäuden rund 10.000 Euro bekommen.

Foto: Symbolbild