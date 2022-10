Bayerische Landesstiftung: Kreisgruppe Hof des Bund Naturschutz mit Umweltpreis ausgezeichnet

Die Bayerische Landesstiftung zeichnet jedes Jahr Menschen und Institutionen in den Bereichen Kultur, Soziales und Umwelt für ihr Engagement aus. Auch die Kreisgruppe Hof des Bund Naturschutzes hat heuer einen Preis erhalten. Im Rahmen eines Festakts hat Staatskanzleichef Florian Herrmann der Kreisgruppe den Umweltpreis überreicht. Mit dem Aufbau einer Flussperlmuschelaufzuchtstation in Hof hätte die Kreisgruppe einen großen Beitrag zum Artenschutz geleistet, so Herrmann. Außerdem hätte sie damit dem erheblichen Rückgang der Muschel in den letzten Jahrzehnten entgegengewirkt.

Bei der Veranstaltung haben die Anwesenden auch der Vorstandsvorsitzenden der Bayerischen Landesstiftung Barbara Stamm gedacht. Sie war in der vergangenen Woche unerwartet verstorben.