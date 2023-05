Bayerische Landesstiftung: Hohe Fördersummen fließen in die Euroherz-Region

Die Bayerische Landestiftung fördert jedes Jahr verschiedene Baumaßnahmen in den Bereichen Kultur und Soziales. Auch die Euroherz-Region profitiert heuer davon. In den Landkreis Wunsiedel fließen insgesamt 88.000 Euro. Die höchste Fördersumme geht dabei an die Stadt Selb: Sie bekommt knapp 38.000 Euro zur Sicherung und Sanierung der Stützmauer der Luitpoldschule. Im Landkreis Hof kann sich der Zweckverband Deutsch-Deutsches Museum in Mödlareuth freuen. Er erhält einen Zuschuss von 500.000 Euro für die Museumserweiterung. Es entsteht ja unter anderem ein neues Museumgebäude in Mödlareuth und auch die Außenanlage wird neugestaltet.