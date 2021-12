Bayerische Landesstiftung: Fördermittel für Hochfranken

Ein Gebäude zu sanieren, das unter Denkmalschutz steht ist wegen der Auflagen gar nicht so einfach und vor allem richtig teuer. Unterstützung gibt es regelmäßig von der Bayerischen Landesstiftung. Die Region Bayreuth/Wunsiedel/Kulmbach bekommt jetzt rund 100.000 Euro, so der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete Rainer Ludwig. Die Stadt Marktredwitz baut mit dem Benker-Areal gerade einen komplett neuen Stadtteil. Für die Sanierung des dortigen Turbinenhauses bekommt sie einen Zuschuss in Höhe von 23.500 Euro von der Bayerischen Landesstiftung. Weitere 12.500 Euro fließen in private Baumaßnahmen im Landkreis Wunsiedel.

Wie der Hofer CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König mitteilt, bezuschusst die Bayerische Landesstiftung die Gemeindediakonie in Münchberg mit rund 79.000 Euro. Mit dem Geld will der Verein das heilpädagogische Wohnhaus in der Schubertstraße umbauen.