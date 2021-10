Bayerische Landessieger im Handwerk: Diese Gesellinnen und Gesellen aus der Region sind mit dabei

Sie sind jetzt beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks in Augsburg ausgezeichnet worden. Mit dabei unter den 110 besten deutschen Gesellinnen und Gesellen, sind auch drei junge Menschen aus der Region: Martha Bücker, Maßschneiderin am Theater Hof – Niels Kasperek, der Seiler beim LIROS GmbH-Betrieb ist – sowie Felix Zeitler, der bei der BayWa AG in Leupoldsgrün als Verfahrenstechnologe in der Mühlen- und Getreidewirtschaft ist. Auf dem Weg zum Landessieg wird entweder eine Arbeitsprobe abgelegt oder ein Gesellenstück bewertet. Eine Fachjury beurteilt dann die Leistungen.