Bayerische Kabinettssitzung: Tests in Kitas und Stärkung der Krankenhäuser

Morgen tritt in Bayern die 2G-Regel im Handel in Kraft. Über weitere Themen hat heute das bayerische Kabinett beraten. Dabei ging es unter anderem um eine Testpflicht an Kitas und die Situation an den Krankenhäusern.

Ab Januar müssen Kita-Kinder ab einem Jahr regelmäßig getestet werden. Das soll über Schnelltests zuhause funktionieren. Möglich sind aber auch Nachweise von offiziellen Teststellen oder PCR-Pooltests in den Einrichtungen selbst. Die Testnachweispflicht soll nach den Weihnachtsferien gelten. Laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek sollen sich Eltern über Berechtigungsscheine kindgerechte Tests kostenlos in den Apotheken abholen können.

Außerdem hat das Kabinett ein 66-Millionen-Euro Paket für Krankenhäuser beschlossen. Damit sollen die Kapazitäten zur Behandlung von Intensivpatienten gesichert oder geschaffen werden. Bayern will zudem als Ziel 100 neue Intensivbetten schaffen.

Für die Skigebiete gab es eine gute Nachricht. Zur Benutzung von Gondeln und Skiliften gilt nicht wie geplant 2G+ sondern 2G. Es braucht also keinen zusätzlichen Test.