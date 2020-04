Bayerische Hennen legten 2,88 Millionen Eier am Tag

Fürth (dpa/lby) – Bayerische Hennen haben im vergangenen Jahr rund 1,1 Milliarden Eier gelegt, im Durchschnitt also 2,88 Millionen Eier pro Tag. Das geht aus einer österlichen Mitteilung des Landesamts für Statistik in Fürth vom Mittwoch hervor. In die Berechnung seien bayerische Legehennenbetriebe mit mindestens 3000 Hennenhaltungsplätzen eingeflossen.

Rund 656,1 Millionen Eier (62,5 Prozent) werden in Betrieben mit Bodenhaltung produziert, wie es weiter hieß. Hennen in Freilandhaltung legten 219,9 Millionen Stück (15,2 Prozent). Nur etwa 14,5 Millionen Eier (1,4 Prozent) kamen aus Kleingruppenhaltung. Aus Öko-Hennen kamen fast 160 Millionen Eier (15,2 Prozent).