Bayerische Fleischer bekommen 120 Euro mehr

In der Fastenzeit üben sich viele Menschen in Verzicht. Statt Fleisch kommt zum Beispiel Fisch auf den Tisch. Eine Spitzenzeit für (…)

Gute Nachfrage nach Karpfen in der Fastenzeit

Die erste Tarifrunde für die 10.000 bayerischen Bierbrauer sind am Dienstag ergebnislos vertagt worden. Die Gewerkschaft (…)

Krankenhausärzte am Donnerstag im Warnstreik

In vielen bayerischen Krankenhäusern wollen sich Ärztinnen und Ärzte an diesem Donnerstag an einem bundesweiten (…)