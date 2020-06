Bayerische Denkmalschutzmedaille 2020: Auszeichnung geht nach Hohenberg

Wer sich besonders für die Denkmäler im Freistaat einsetzt, bekommt die Bayerische Denkmalschutzmedaille vom Landesamt für Denkmalpflege. Unter den 26 Preisträgern in diesem Jahr ist auch jemand aus der Region. Karl Lippert vom Förderkreis zum Erhalt historischer Baudenkmäler in Hohenberg erhält die Auszeichnung für die Sanierung eines ehemaligen Forsthauses in Hohenberg.

Die feierliche Verleihung muss wegen Corona heuer ausfallen. Deshalb kommt Kunstminister Bernd Sibler persönlich vorbei und überreicht die Medaille.