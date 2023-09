Bayerische Demenzwoche: Online-Kurs im Hofer Land

Bis zum 24. September laufen noch die Bayerischen Demenzwochen. Auch bei uns in der Region gibt es deshalb regelmäßig Veranstaltungen. Die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken bietet am Abend eine Online-Veranstaltung an (18-20 Uhr). Die Referentinnen Kerstin Hofmann und Ute Hopperdietzel informieren zum Krankheitsbild, zum Umgang mit Betroffenen und zu Entlastungsangeboten. Die Teilnehmenden bekommen am Ende eine Teilnahmebestätigung und dürfen sich geschulte Demenz Partner nennen. Es wäre gut, wenn ihr euch im Vorfeld anmeldet. Den Kontakt gibt’s hier.