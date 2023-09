Bayerische Demenzwoche: Austausch im Kunsthaus Waldsassen

Die Diagnose Demenz ist für die Angehörigen erstmal ein Schock. Die meisten dürften zunächst nicht wissen, wie sie sich am besten um die Betroffenen kümmern können. Das Bayerische Gesundheitsministerium veranstaltet ab heute wieder die Bayerische Demenzwoche, um zu informieren und zu vernetzen. In Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth gibt es am späten Nachmittag eine Auftaktveranstaltung im Kunsthaus. Dazu lädt die Seniorenfachstelle ein. Ab 17.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, Fragen zum Thema zu stellen. Bei der Veranstaltung geht es um die Auswirkungen auf den Alltag und den Umgang mit Betroffenen.