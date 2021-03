Bayerische Arbeitslosenzahlen für Februar

Nürnberg (dpa/lby) – Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit stellt heute (10.00 Uhr) die bayerischen Arbeitslosenzahlen für den Februar vor. In normalen Zeiten wäre ein leichtes Absinken saisontypisch. Allerdings ist fraglich, ob dies auch in der Corona-Krise gilt oder die Folgen der Pandemie diesen Effekt überdecken.

Im Januar waren die Arbeitslosenzahlen kräftig gestiegen, die Quote war von 3,6 Prozent im Dezember auf 4,2 gesprungen, wofür Experten allerdings vor allem saisonale Effekte verantwortlich gemacht hatten. Insgesamt waren im Januar 316 791 Menschen in Bayern arbeitslos gemeldet. Zudem waren zuletzt viele Menschen in Bayern in Kurzarbeit.

© dpa-infocom, dpa:210301-99-644557/2