Bayerisch-Tschechisches Gastschuljahr: 25 Jahre grenzübergreifende Zusammenarbeit

In einem Jahr finden in Selb die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen statt. Schon jetzt gibt es aber zahlreiche Projekte, die die enge Zusammenarbeit zwischen Bayern und der Tschechischen Republik fördern. Ein Beispiel dafür ist das Bayerisch-Tschechische Gastschuljahr der EUREGIO EGRENSIS, das nun sein 25-jähriges Bestehen gefeiert hat. Durch das Projekt haben in den vergangenen 25 Jahren viele junge Menschen die Möglichkeit bekommen, ihre Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen und die Kultur im Nachbarland kennenzulernen. Auch Kultusstaatssekretärin Anna Stolz lobte im Rahmen der Jubiläumsfeier die grenzübergreifende Zusammenarbeit. Eigentlich sollte die Veranstaltung schon im November stattfinden. Wegen der Pandemie musste sie verschoben werden.

© EUREGIO EGRENSIS