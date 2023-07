Bayerisch-tschechische Zusammenarbeit: Sommerlounge Fichtelgebirge am 3. August

Mit den bayerischen-tschechischen Freundschaftswochen feiert die Stadt Selb die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die Sommerlounge Fichtelgebirge widmet sich in diesem Jahr ebenfalls der bayerisch-tschechischen Freundschaft. Rund 100 Aussteller präsentieren sich am 3. August auf dem Sommerfest am Selber Goldberg.

Dafür arbeiten auch Museen, Städte und Institutionen aus Bayern und Tschechien zusammen. Vor Ort gibt es Aktionen zum Mitmachen, auch für Kinder. Auf dem Programm stehen zudem Experten-Talks unter anderem zur Geschichte der Grenzregion, dem Tourismus und dem Zusammenhalt in der Gesellschaft. Auf der Bühne erleben die Besucher zum Beispiel Auftritte von Darstellern der diesjährigen Luisenburg-Saison.