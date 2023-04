Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen: Veranstaltungskalender ist online

So ein paar Highlights sind im Vorfeld schon immer durchgesickert. Zum Beispiel, dass Sängerin Leony im Juli am Goldberg in Selb auftreten wird. Jetzt könnt ihr euch aber das komplette Programm der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen 2023 anschauen. Wie die Regierung von Oberfranken mitteilt, ist der Veranstaltungskalender nämlich online. Die Freundschaftswochen starten heute in einem Monat, also am 19. Mai, und dauern dann insgesamt 12 Wochen. Zum Programm gehören unter anderem auch ein Freundschaftslauf oder ein Sport-Wochenende im Rosenthal-Park in Selb. Den Link zum Online-Veranstaltungskalender findet ihr hier.