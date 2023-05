Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen: Symbolischer Freundschaftslauf am 2. Juni

Wir haben euch das Programm der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswoche bereits vorgestellt. Von Mai bis August wird es etwa 70 Veranstaltungen in Selb und Asch geben. Eine davon ist ein Freundschaftslauf zwischen den beiden Städten am 2. Juni. Es können nicht nur erfahrene Läufer mitmachen. Er ist auch was für Radfahrer oder Nordic-Walker. Anmelden können sich Interessierte online noch bis zum 25. Mai. Nachmeldungen am eigentlichen Veranstaltungstag sind aber auch noch möglich. Am Abend wird es einen Bus-Transfer von Asch zurück nach Selb geben.