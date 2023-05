Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen: Startschuss mit Festakt

Jahrelang haben sich die Verantwortlichen auf die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen vorbereitet. Am frühen Nachmittag war es so weit: Mit einem Festakt im Selber Rosenthal-Theater wurden die Freundschaftswochen offiziell eröffnet. Besondere Ehrengäste waren der tschechische Staatspräsident Petr Pavel und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Selbs Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch:

Heute ist also der Startschuss für ein 12-wöchiges Programm gefallen. Rund 70 Veranstaltungen sind geplant. Dazu gehört ein Open Air am Goldberg im Juli, ein Freundschaftslauf von Selb nach Asch und eine Freundschaftstafel. An einem riesigen Tisch können sich Bayern und Tschechen beim Essen besser kennenlernen.