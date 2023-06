Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen: Sportliches Wochenende in Selb

Seit zwei Wochen steht in Selb und Asch alles im Zeichen der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen. Sie sollen den Austausch der Grenzregionen fördern. Passend dazu findet heute ein Freundschaftslauf zwischen den beiden Städten statt. Start ist um 15.30 Uhr an der Roland-Dorschner-Halle in Selb. Aber auch morgen und übermorgen steht alles im Zeichen der Bewegung, beim Sportwochenende im Rosenthal-Park. Elisabeth Leurs von der Selb 2023 gGmbH:

Ihr könnt verschiedene Trendsportarten ausprobieren und sogar im Sommer Schlittschuhlaufen.