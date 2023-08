Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen: Selber SPD-Stadtratsfraktion will Folgeveranstaltungen

Die Stadt Selb soll gemeinsam mit Vereinen, Institutionen und der Nachbarstadt Asch Folgeveranstaltungen organisieren. Die sollten mindestens einmal pro Jahr stattfinden. Möglich machen sollen das Fördermittel. Die soll die Stadt Selb zum Beispiel bei der Euregio Egrensis und dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds beantragen. Außerdem soll auch die Bayerische Staatsregierung ihren Beitrag leisten. Sie könne Mittel bereitstellen, nachdem die Baumaßnahmen im Rahmen der Freundschaftswochen noch nicht abgeschlossen sind. Aktuell läuft noch die Aufwertung des Bahnhofsareals. Um den fertigen Vaclav-Havel-Platz einzuweihen könnte es eine große, grenzüberschreitende Einweihungsfeier geben. Für weitere Veranstaltungen soll die Stadt entsprechende Mittel in den Haushalt einstellen.

Von Mai bis August hat sich in Selb und Asch alles um die grenzübergreifende Zusammenarbeit gedreht. Die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen sollten den Austausch zwischen den beiden Städten stärken. Der soll auch nach dem Ende der Freundschaftswochen weiter ausgebaut werden. Das fordert jetzt die SPD-Stadtratsfraktion in einem Antrag.

