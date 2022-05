Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen: Sachstand zu Selber Baumaßnahmen

Wenn Selb im kommenden Jahr die bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen feiert, will sich die Stadt von ihrer besten Seite zeigen. Aus diesem Grund sind an vielen Stellen im Stadtgebiet die Bagger angerollt. Wie das Portal Selb live berichtet, hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung Infos zu den wichtigsten Projekte bekommen.

Wichtigstes Projekt ist die Umgestaltung des Bahnhofsareals. Das Gelände soll wieder zum Leben erwachen durch komplett neue Nutzungsmöglichkeiten. Die Ausschreibung dafür soll noch in diesem Jahr beginnen. Den Vorplatz dazu soll der Goetheplatz bilden, für den ebenfalls eine Neuordnung ansteht. Der Busbahnhof in der Schillerstraße ist wieder verworfen, stattdessen fällt die Haltestelle am Bahnhof größer aus. Am anderen Bahnhof in Plößberg soll eine Park & Ride-Anlage und ein Quartiersplatz entstehen. Der Kreisverkehr am Marienplatz ist bereits fertig, ein weiterer entsteht im Bereich der Bahnhofstraße. Am Selbbach ist unter anderem ein neuer Wasserspielplatz entstanden und eine neue Radwegeverbindung liegt in den letzten Zügen.