Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen: Nachhaltigkeitstage in Selb

Wie kann ich persönlich zum Klimaschutz beitragen und sparsam mit Ressourcen umgehen? Darum geht es ab heute (FR) bei den Nachhaltigkeitstagen in Selb. Diese werden von den Organisatoren der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen durchgeführt. Dafür kommt die „Klimatour“ des Bayerischen Umweltministeriums nach Selb.

Elisabeth Leurs vom Organisationsteam der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen:

Am Vormittag wird Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber die Nachhaltigkeitstage eröffnen. Bis Samstagnachmittag beantworten die Experten eure Fragen am Grafenmühlweiher in Selb.