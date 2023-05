Bayerisch-tschechische Freundschaftswochen: Illuminationen in Selb und Asch

Ein Sport-Wochenende im Rosenthal-Park und ein großes Open Air Festival auf dem Goldberg. Das sind nur zwei von insgesamt rund 70 Veranstaltungen, die in nächster Zeit in Selb stattfinden. Bis August laufen die bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen. Ein weiteres Highlight steht am Abend an. Elisabeth Leurs, Geschäftsführerin der Selb 2023 gGmbH:

Die Illuminationen sollen zum Beispiel geschichtliche Ereignisse in den beiden Städten darstellen. Beginn ist heute um 20 Uhr am Grafenmühlweiher in Selb.