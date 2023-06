Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen: Experimente und Erlebnisse am Selbbach

Jahrelang hat es im Selbbach in Selb nur wenige verschiedene Wasserlebewesen gegeben. Um der Natur was Gutes zu tun, hat die Stadt das Gewässer in den vergangenen Jahren aufwändig renaturiert. Heute und morgen habt ihr die Möglichkeit, euch selbst ein Bild vom „neuen“ Selbbach zu machen. Von 13 bis 17 Uhr gibt’s an beiden Tagen verschiedene Mitmachstationen, Spiele und Vorträge. Die Ökologische Bildungsstätte Hohenberg macht zum Beispiel ein Quiz zum Lebensraum Wasser. Außerdem liest Referent Gerhard Bock seine „Selbbach-Gschichtl“ auf „Söllwerisch“ vor. Am Vormittag schauen sich auch schon Schulklassen aus Bayern und Tschechien den renaturierten Selbbach an.