Bayerisch-tschechische Freundschaftswochen 2023: Selber Oberbürgermeister zum aktuellen Stand

Die Stadt Selb hat sich in den vergangenen Monaten ganz schön ins Zeug gelegt, um sich für die bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen 2023 herauszuputzen. Neben dem Rosenthal-Park am Hallenbad hat die Stadt auch den Park am Grafenmühlweiher auf Vordermann gebracht. Nun ist auch der Bahnhofspark in Selb-Plößberg offiziell an die Bürgerinnen und Bürger übergeben worden. Der Selber Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch:

Bis zur Fertigstellung des Bahnhofareals braucht es laut Ulrich Pötzsch aber noch etwas Zeit. Die Baumaßnahmen werden demnach noch den Winter und eventuell auch noch bis ins kommende Jahr andauern. Grund dafür seien verschiedene Probleme durch die aktuellen Krisen.