Bayerisch-Tschechische Beziehungen: Heimatministerium legt Sonderprogramm auf

Büros, Geschäfte, Gastronomie und Wohnungen. Das alles soll auf dem ehemaligen HofTex-Gelände an der Schützenstraße in Hof entstehen. (…)

Areal an der Hofer Schützenstraße: 533 000 Euro für Arbeiten am HofTex-Gelände

Haushalt Selb 2023: Chancen auf Genehmigung stehen gut

Im Mai 2023 stehen in Selb die Bayerisch-Tschechischen-Freundschaftswochen an. Bis dahin will sich die Stadt noch etwas herausputzen. (…)