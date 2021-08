Bayerisch-tschechische Beratungsbüros: Heimatministerium zieht Bilanz

Gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern schaffen – das ist das Ziel des Heimatministeriums. Gerade in den Regionen an der bayerisch-tschechischen Grenze gibt es aber noch Nachholbedarf, zum Beispiel in Sachen Gehalt oder bei der Digitalisierung. Vier Beratungsbüros sollen seit fünf Jahren dabei helfen, Unternehmen zu vernetzen, Investitionen zu sichern oder EU-Fördermittel an Land zu ziehen. Jetzt hat das Heimatministerium Bilanz gezogen.

Das Beratungsbüro Oberfranken in Marktredwitz hat seinen Schwerpunkt vor allem auf die grenzüberschreitende Verständigung gelegt. Dabei helfen tschechische Sprachkurse in Kindergärten. Das bayerische Heimatministerium hat in den vergangenen fünf Jahren rund 3,7 Millionen Euro in die Beratungsbüros investiert.