Bayer trotz Frühform bescheiden: «Denke nur an Darmstadt»

Bayer Leverkusen gibt sich trotz der beiden beeindruckenden Siege zum Start in die Fußball-Bundesliga bescheiden. Vom Topspiel beim FC Bayern München am vierten Spieltag nach der Länderspielpause Mitte September will vor allem Trainer Xabi Alonso noch nichts wissen.

«Ich denke nur an Darmstadt», sagte der frühere Bayern-Profi nach dem 3:0 (2:0) bei drückender Überlegenheit bei Borussia Mönchengladbach. «Danach vielleicht. Aber jetzt liegt unser Fokus nur auf Darmstadt.»

Der Aufsteiger ist am kommenden Wochenende der dritte Gegner der Werkself, die am ersten Spieltag im Bundesliga-Topspiel schon RB Leipzig 3:2 geschlagen hatte. «Wir sind gut. Aber ob das für ganz oben reicht, darüber will ich nicht reden. Ich will der Mannschaft nicht zu viel Druck machen», sagte Neuzugang Granit Xhaka nach der dominanten Vorstellung bei seinem Ex-Club.

Auch der ehemalige Gladbacher Jonas Hofmann forderte trotz der beeindruckenden Frühform, «demütig» zu bleiben.