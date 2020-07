Baustellendiebe verurteilt: zwischen 3 und 5 Jahren Haft

Das hat bestimmt etwas mit den Bauarbeiten zu tun. Die Schillerstraße in Hof hat sich heute direkt über der künftigen Hof-Galerie (…)

Hof: Diese Bauarbeiten starten heute

Ab heute (MO, 06.07.) stehen in Hof erneut Bauarbeiten an. Ab heute muss die Ossecker Straße in Hof zum Teil komplett gesperrt werden. (…)