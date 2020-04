Baustellen in Hof: Erlhofer Straße und Äußere-Bayreuther-Straße sind betroffen

Heute beginnen die nächsten Baustellen im Stadtgebiet Hof.

Damit der Kindergarten-Neubau in Hof an das Gasnetz angeschlossen werden kann, sind ab heute (MO,27.04.) in der Erlhofer Straße Bauarbeiten notwendig. Die Gasleitung wird genauer gesagt ab der Kreuzung Stelzenhof Straße bis zur Einfahrt TÜV verlegt. Deshalb muss die Erlhofer Straße halbseitig gesperrt werden. Im Wechsel kann der Verkehr in diesem Bereich fließen. Die Bauarbeiten dauern etwa vier Wochen. Aber auch an einer anderen Stelle wird gegraben: Punktuelle Aufgrabungen stehen an der Äußeren-Bayreuther-Straße an. Sie kann aber weiterhin beidseitig befahren werden. Diese Arbeiten sollen wiederum bis zum 08.Mai fertig sein.