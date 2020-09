Baustellen in der Region: Hier kommt ihr nicht durch

Neue Woche – neue Baustellen in der Region. Zwischen Pechbrunn und Mitterteich ist die Straße wegen Brückenarbeiten über der A93 voll gesperrt. Die Sperrung beginnt heute Vormittag (9 Uhr) und soll bis 16. November dauern. Wer von Norden kommt, soll bei der Anschlusstelle Pechbrunn auf die A93 fahren, wer von Süden kommt, kommt über die AS Mitterteich-Nord auf die Autobahn. In Marktredwitz muss ab heute die Bismarckstraße komplett gesperrt werden. Genauer gesagt ist im Bereich zwischen Bernadottestraße/Bismarckstraße und Reiserbergstraße/Bismarckstraße kein Durchkommen für den Verkehr. Eine Umleitung ist ausgeschildert.