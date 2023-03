Baustellen auf der Autobahn: Das steht dieses Jahr an

Viele Pendler fahren aus der Euroherz-Region täglich auf den Autobahnen durch Oberfranken. Gerade im letzten Jahr hatten wir eine riesige Baustelle bei Münchberg. Ein Millionenprojekt, dass für viele Staus gesorgt hat. Dieses Jahr scheint Hochfranken weitgehend verschont zu bleiben von solchen großen Baustellen. In ganz Oberfranken stehen aber einige Projekte an. In diesem Jahr stehen auf der Agenda der Autobahngesellschaft vor allem Arbeiten für die Instandhaltung der Fahrbahnen und Brücken. Leiter der Autobahngesellschaft Thomas Pfeifer:

Zum Beispiel die Fahrbahnerneuerung der A9 zwischen Bad Berneck/Himmelkron bis zur Anschlussstelle Bayreuth/Nord. Diese Maßnahme soll bis Dezember 2024 fertig sein. Auf der A72 stehe zudem noch die Fahrbahn-Erneuerung zwischen Plauen-Süd und Ost auf der Agenda, so Pfeifer. Dort sollen dann auch mehrere Regenrückhaltebecken saniert werden.