Baustelle auf der Ernst-Reuter-Straße: Ab heute Abend wieder freie Fahrt

Die Baustelle auf der Ernst-Reuter-Straße in Hof hat die Autofahrer in den vergangenen Tagen einige Nerven gekostet. Dafür gibt es passend zum Wochenende eine gute Nachricht. Die Baustelle ist früher fertig geworden als geplant. Das teilen die Stadtwerke Hof mit. Somit habt ihr schon ab dem Abend wieder freie Fahrt. Der Grund für die Arbeiten war ein Wasserrohrbruch in der Weihnachtswoche. Deswegen waren weitere Sanierungsmaßnahmen nötig. Die Stadtwerke hatten eigentlich mit einer Bauzeit von ca. drei Wochen gerechnet. Jetzt hat es doch nur zwei Wochen gedauert. Auch die Stadtbusse können ab morgen also wieder ihre gewohnten Routen fahren.