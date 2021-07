Baustart in Wunsiedel: Wasserstoffanlage in Wunsiedel setzt Maßstäbe

Grüner Wasserstoff soll ein Teil der Energiewende sein. Auch wenn es nach dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger geht. Der Vorsitzende der Freien Wähler war zum Spatenstich der neuen Wasserstoffanlage in Wunsiedel. Die Anlage wird eine der größten in Deutschland und soll künftig grünen Wasserstoff produzieren.

Das Finanzierung läuft über die Betreibergesellschaft WUN H2, an der die Siemens AG, die Rießner Gase GmbH aus Lichtenfels und die Stadtwerke Wunsiedel beteiligt sind. Der Freistaat sich an der Finanzierung nicht beteiligt. Beim Spatenstich hat Ministerpräsident Markus Söder aber eine Wasserstofftankstelle für Wunsiedel in Aussicht gestellt.