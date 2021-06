Baustart für Erweiterung Netzsch-Arena: neuer Kabinentrakt entsteht

Die Selber Wölfe haben in dieser Saison den sportlichen Aufstieg in die DEL2 geschafft – jetzt geht es daran, den Eishockey-Standort Selb weiter nach vorne zu bringen. Am kommenden Montag (21. Juni) startet die Wolfsbau Gemeinnützige GmbH mit dem Bau des neuen Kabinentrakts für den VER Selb. Nach den Plänen des Stuttgarter Büros „3-Raum Architekten“ entsteht in den nächsten 12 Monaten ein moderner Baukörper in funktionaler zweigeschossiger Bauweise direkt hinter der bestehenden Eishalle. Sponsoren können ab sofort Namensrechte am Gebäude erwerben oder gezielt eines der Nachwuchs-Teams fördern.

Einen Entwurf seht ihr hier Herunterladen© Wolfsbau gGmbH