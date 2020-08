Baustart: Anschlussstelle Treuen wird zur Baustelle

Alle Pendler, die die A72 nutzen, müssen sich ab heute (24.08.) auf zum Teil erhebliche Behinderungen einstellen. Heute beginnt der Ausbau der Anschlussstelle Treuen.

Da braucht man einen langen Atem und mitunter auch gute Nerven, denn erst in der ersten Novemberwoche soll der Umbau, der auch die über die Autobahn führende S299 betrifft, abgeschlossen sein. Das hat das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr angekündigt. Die Fahrbahn der Staatsstraße wird zwischen dem Kreisverkehr „Goldene Höhe“ und dem Abzweig „Am Bahndamm“ erneuert. Dazu müssen sowohl die Staatsstraße als auch die Autobahnauffahrten zum Teil komplett gesperrt werden. Zunächst betrifft das die Rampe in Fahrtrichtung Chemnitz, die von heute bis zum 20. September gesperrt ist. Anschließend ist dann bis zum 11. Oktober die Auffahrt in Richtung Hof dran. Der komplette Baubereich ist dann vom 12. Oktober bis 6. November für alle Verkehrsteilnehmer tabu.

(Symbolbild)