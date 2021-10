Baumschmuckaktion: Schüler fertigen 400 Porzellan-Anhänger

Kerzenschein, Mandelduft und Glühwein – nicht mehr lange, dann ist es in der ganzen Region wieder weihnachtlich. Dafür laufen jetzt schon die Vorbereitungen: Heute ist wieder die traditionelle Baumschmuckaktion im Porzellanikon in Selb (9 Uhr). Schüler der Luitpold-Grundschule Selb stechen mit Unterstützung des Museumsteams rund 400 Baumanhänger aus Porzellan aus. Den Baumschmuck brennen anschließend die Öfen des Werks Rosenthal am Rotbühl. Auch heuer sollen die Baumhänger an einem prominenten Ort Platz finden. So hat der Schmuck in den vergangen Jahren bereits Bäume im Bundestag in Berlin, dem Europaparlament in Straßburg oder der Deutschen Botschaft in Prag geziert.