Wer heute (DO) in Hundsgrün unterwegs ist, muss mit Behinderungen rechnen. Wegen Baumpflegearbeiten auf der dortigen Kreisstraße kann es sein, dass zeitweise niemand durchkommt. Das schreibt der Vogtlandkreis in einer Mitteilung. Das Ganze soll bis zum 4. August dauern. Betroffen ist der Ortseingang von Hundsgrün im Bereich der Oelsnitzer Straße, wenn man aus Richtung Eichigt kommt. Die Baustelle lässt sich über Untereichigt umfahren.