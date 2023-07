Das Rauschen der Bäume soll ja eine beruhigende Wirkung haben. In Helmbrechts sollen Touristen das künftig aus nächster Nähe und mit bestem Ausblick auf Fichtelgebirge und Frankenwald genießen können. Am Kirchberg will ein Investor Baumhaus-Lodges bauen. Der Helmbrechtser Bauausschuss hat jetzt Baurecht geschaffen. Der Investor kann seinen Bauantrag einreichen:

…so Bürgermeister Stefan Pöhlmann nach der Bauausschuss-Sitzung.