Baumfällarbeiten: Straßensperrung zwischen Tauperlitz und Kautendorf

Auf der Kreisstraße zwischen Tauperlitz und Kautendorf ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen gekommen. Um die Verkehrssicherheit in diesem Bereich zu verbessern will der Landkreis Hof nun Schutzplanken entlang der Straße anbringen. Dafür müssen allerdings rund 30 Bäume gefällt werden. Wegen der Baumfällarbeiten ist die Kreisstraße ab heute (07.11.) bis voraussichtlich 11. November voll gesperrt. Die Arbeiten finden dann immer zwischen 6 Uhr 30 und 18 Uhr statt. Ihr werdet in dieser Zeit über Tauperlitz umgeleitet.

Als Ausgleich für die gefällten Bäume will der Landkreis Hof Ersatzpflanzungen an verschiedene Straßen im Hofer Land setzen. Außerdem werden im Bereich der Kreisstraße rund 30 Nistkästen aufgehängt. Die sollen den Nistraumverlust ausgleichen, bis die neuen Bäume größer sind.