Baumfällarbeiten: B303 teilweise gesperrt

Die Natur lässt so langsam die letzten Blätter fallen, die Bäume werden in den letzten Herbsttagen jetzt kahl. Bevor der Winter kommt, stehen in der Region aber noch Arbeiten an.

Zwischen Rosengarten und dem Ortsende von Bad Berneck stehen ab heute (MO, 23,.11) für eine Woche Baumfäll-, Grünpflege- und Felssicherungsarbeiten an. Deshalb muss dieser Abschnitt auf der B303 komplett gesperrt werden. Ab heute morgen (07 Uhr) können dort also keine Verkehrsteilnehmer mehr fahren. Ihr könnt über eine Umleitung das Ganze aber umfahren, schreibt das Staatliche Bauamt Bayreuth in einer aktuellen Mitteilung.