Baumaßnahmen in Plauen: Energie soll hauptsächlich erneuerbar sein

Das Thema Energiesparen wird uns in nächster Zeit nicht loslassen. Die Stadt Plauen achtet nun auch darauf bei ihren Bauprojekten möglichst energiesparend und klimafreundlich zu agieren. Durch ein Städtebau-Modellprojekt der Bundesregierung kann die Stadt 50 Millionen Euro in die Erweiterung des Stadtbads und den Bau der Dreifeldhalle des Lessing-Gymnasiums investieren.

Das Stadtbad in Plauen ist das einzige Sporthallenbad im Vogtlandkreis. Um der hohen Nachfrage von Öffentlichkeit, Schulen und Schwimmvereinen gerecht zu werden, muss ein Anbau her. Ziel der Stadt ist es allerdings, dass das größere Stadtbad im Jahr nicht mehr Treibhausgase ausstößt als vor dem Anbau. Der Schwerpunkt der Energieversorgung soll auf Solarenergie, Geothermie oder auch Wasserkraft liegen. Bis Juni soll auf dem Dach des Plauener Bads eine Photovoltaikanlage installiert sein. Sie allein soll 20 Prozent des jährlichen Strombedarfs decken. In der neuen Dreifeldhalle soll es einen Mix aus Wärmeerzeugern und Energieträgern geben. Für die Beheizung zum Beispiel eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und für die Stromerzeugung ein Blockheizkraftwerk mit Erdgas. Und auch auf der Turnhalle soll eine PV-Anlage installiert werden.