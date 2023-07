Hofer Asphaltprogramm: Ab heute gehts los

In den Sommerferien sind meistens weniger Autos unterwegs, weil viele im Urlaub sind. Die Stadt Hof nutzt diese Zeit, um die Straßen im Stadtgebiet auszubessern. Auch dieses Jahr werden wieder Asphaltdeckschichten erneuert. Die Stadt hat jetzt den Zeitplan für die Maßnahmen vorgestellt. Die Arbeiten dauern je nach Straßenzug um die vier Tage. Sie können aber nur durchgeführt werden, wenn es draußen trocken ist. Es kann deshalb zu kurzfristigen Verschiebungen kommen. Die Anwohner erhalten ca. zwei Wochen vor Beginn der betroffenen Maßnahme ein Schreiben von der Stadt Hof. Die geplanten Maßnahmen sind bis Oktober terminiert – die ersten starten heute in der Oberkotzauer Straße in Moschendorf und in der Äußeren Bayreuther Straße.

Im Überblick:

Die Straßen werden in der Bauzeit voll gesperrt. Die Maßnahmen Q-Bogen, Ludwigstraße und Heilgengrabstraße werden unter halbseitiger Sperrung ausgeführt.

• Oberkotzauer Straße: von An der Moschenmühle bis Ölsnitzbachbrücke, Donnerstag 27.07.2023 bis 01.08.2023

• Äußere Bayreuther Straße: von Wilhelm-Busch-Straße bis Äußere Bayreuther Nr.131, Donnerstag 27.07.2023 bis 01.08.2023

• Schaumbergstraße: von H.Nr.5 bis H.Nr.12, Dienstag 01.08.2023 bis Freitag 04.08.2023 (von der Wunsiedler Straße ist der Zugang zur BayWa frei)

• Q-Bogen: in zwei Bauabschnitten, Freitag 04.08.2023 bis Freitag 11.08.2023

• Schützenweg: von Schützenstraße bis Bahnbrücke, Freitag 11.08.2023 bis Mittwoch 23.08.2023

• Krötenhofer Weg I: von Röntgenstraße bis Theodor-Storm-Straße, Mittwoch 13.09.2023 bis Montag 18.09.2023

• Krötenhofer Weg II: von Friedrich-Hebbel-Straße bis Hermann-Löns-Straße, Mittwoch 13.09.2023 bis Montag 18.09.2023

• Münsterweg: im Kreuzungsbereich Beethovenstraße, Montag 18.09.2023 bis Donnerstag 21.09.2023

• Bachstraße: von Marienstraße bis Brunnenstraße, Dienstag 26.09.2023 bis Freitag 29.09.2023

• Bismarkstraße: von Sophienstraße bis Bayreuther Straße, Dienstag 26.09.2023 bis Freitag 29.09.2023

• Ludwigstraße: von Sigmundsgraben bis unterhalb Maxgasse, Freitag 29.09.2023 bis 06.10.2023

• Landwehrstraße: von Alsenberger Straße bis Orleansstraße, Dienstag10.10.2023 bis Freitag 13.10.2023

• Breslaustraße: von Pinzigweg bis Stadtbauhof, Freitag 13.10.2023 bis Mittwoch 18.10.2023

• Neutauperlitzer Weg: von Oelsnitzer Straße bis kurz vor Bebauung, Montag 18.09.2023 bis Donnerstag 21.09.2023

• Walther-Flex-Straße: von Hermann-Löns-Straße bis Heinrich-Heine-Straße, Montag 23.10.2023 bis Donnerstag 26.10.2023

• Heiligengrabstraße: von Lindenstraße bis Haus Nr.10, Donnerstag 26.10.2023 bis Dienstag 31.10.2023

• Bismarkstraße: von Schillerstraße bis Sonnenplatz, Dienstag 31.10.2023 bis Freitag 06.10.2023