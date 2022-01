Baumaßnahmen an bayerischen Hochschulen: Auch Millionenprojekte in der Region

Der Freistaat Bayern will die Infrastruktur an den Hochschulen weiter ausbauen. Dafür sind Baumaßnahmen in Milliardenhöhe geplant. Die Mittel lagen in den vergangenen beiden Jahren bei 570 Millionen Euro und auch für dieses Jahr ist eine ähnliche Summe eingeplant, teilt das Wissenschaftsministerium mit.

Auch bei den Hochschulen in der Euroherz-Region wird kräftig investiert. Das bayerische Wissenschaftsministerium teilt mit: Am Campus Hof laufen gleich drei Projekte für zirka 40 Millionen Euro. Für den Neubau des Zentrums für Energie- und Wassermanagement (Kosten rund 22,6 Mio. Euro) soll dieses Jahr noch das Richtfest stattfinden. Für den Neubau für das Institut für Biopolymere und Sustainability (Kosten rund 15 Mio. Euro) erstellt die Hochschule derzeit den Projektantrag. Außerdem soll es einen Modulbau mit Hörsälen, Seminarräumen und Büros geben. Die Errichtung wird gerade vorbereitet und in Eigenregie von der Hochschule Hof durchgeführt (Kosten rund 2 Mio. Euro). Außerdem nennt das Ministerium den 1. Bauabschnitt der Generalsanierung des Campus Münchberg. Das Ministerium hat dazu grünes Licht gegeben, damit ein Projektantrag erstellt werden kann. Damit beginnen die Planungen für das Millionenprojekt.