Baumärkte wieder geöffnet: Ansturm ist ausgeblieben

Der erste Tag mit Corona-Lockerungen ist vorbei. Neben den Frisören haben in Bayern auch die Baumärkte öffnen dürfen. Gerade hier bei uns in der Grenzregion haben sich deshalb viele auf einen großen Ansturm eingestellt, der sei aber ausgeblieben, sagt Uwe Maisel, der Vertriebsleiter der Hagebaumärkte in Oberfranken im Gespräch mit Radio Euroherz. Die Kunden seinen in der Regel vernünftig gewesen und haben sich an die FFP2-Maskenpflicht und Abstandsregeln gehalten. Die Einkaufswagen sind abgezählt, damit nicht zu viele Leute gleichzeitig im Geschäft sind. Gerade in den Baumärkten gebe es kaum Platzprobleme, weil sie von Haus aus großzügiger gebaut seien, so Maisel.