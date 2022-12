Baum stürzt auf fahrende Autos: drei Schwerverletzte

Ein Baum ist in Oberbayern auf zwei fahrende Autos gestürzt und hat drei Menschen schwer verletzt. Warum der Baum in Karlsfeld (Landkreis Dachau) auf die Bundesstraße 471 fiel, sei zunächst unklar geblieben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach dem Unfall am Mittwochabend holte die Feuerwehr eine Schwerverletzte mit schwerem Gerät aus ihrem Auto, die Frau und die beiden anderen Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B471 wurde zeitweise komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauerten am Donnerstag an.