Baum fällt um: Frau schwer verletzt

Vogtareuth (dpa/lby) – Eine 56-jährige Frau hat sich durch einen umfallenden Baum in Oberbayern schwer verletzt. Die Frau war mit einem 66 Jahre alten Mann in einem Waldstück bei Vogtareuth (Landkreis Rosenheim), wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Duo wollte durch den Sturm umgefallene oder verkeilte Bäume wegbringen.

Als der Mann am Mittwoch mit einer Motorsäge einen Baumstamm schnitt, schnellte eine Fichte in die Höhe und traf wiederum einen anderen Baum. Dieser fiel nach Polizeiangaben mit voller Wucht auf die Frau. «Die Bäume kann man sich wegen der Spannung wie eine Steinschleuder vorstellen», sagte ein Polizeisprecher. Mithilfe des Mannes konnte sich die eingeklemmte Frau befreien. Schwer verletzt kam die Frau in ein Krankenhaus.