Baum fällt auf Mann: 36-Jähriger im Krankenhaus

Germering (dpa/lby) – Ein 36-Jähriger ist am Donnerstagmorgen in Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck) von einem Baum getroffen worden, der vom Sturmtief «Ylenia» umgeknickt worden war. Der Mann sei schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit. Er sei nach jetzigem Stand außer Lebensgefahr.

Der Mann war demnach am Donnerstagmorgen zu seinem geparkten Wagen gegangen und von dem Nadelbaum getroffen worden, als er einsteigen wollte. Eine 52-Jährige bemerkte den bewusstlosen Mann unter dem abgebrochenen Baum und rief die Polizei. Die Feuerwehr trug den Baum ab.

Starker Wind sorgte in der Nacht zum Donnerstag und am frühen Morgen vielerorts in Bayern für Einsätze von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr.

