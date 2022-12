Baum angebohrt und Gift eingeflößt: Polizei sucht Täter

In Tirschenreuth hat ein noch unbekannter Täter einen Baum vergiftet. Diesen Täter sucht die Polizei jetzt.

Mitarbeiter der Stadt hatten bereits im Frühling bemerkt, dass die Linde im Stadtteil Rote Erde teils abgestorben war. Im Stamm haben sie ein Loch festgestellt. Das muss jemand reingebohrt haben. Mittlerweile hat ein Gutachten erwiesen, dass jemand auch noch Glyphosat durch dieses Loch in den Baum gefüllt haben muss. Auch in den Blättern des Baumes und im Erdreich in unmittelbar Nähe des Baumstammes konnte das Pestizid in hoher Konzentration nachgewiesen werden, schreibt die Polizei. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro,. Hinweise nimmt die Polizei in Tirschenreuth entgegen.