Baugenehmigungen: Genehmigungsvolumen in Oberfranken gestiegen

Die Mietpreise haben in den vergangenen Jahren stark angezogen. Vor allem in Großstädten fehlt bezahlbarer Wohnraum. In Bayern hat es von Januar bis September allerdings deutlich mehr Baugenehmigungen gegeben, laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik waren es rund 61.400 Genehmigungen. Das sind 7,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In Oberfranken ist das Genehmigungsvolumen um 5,5 Prozent gestiegen.

Die Stadt Hof hat in den letzten acht Monaten 39 Baugenehmigungen erteilt. Im Landkreis Wunsiedel waren es 80, und in den Landkreisen Hof und Tirschenreuth waren es rund 130.